ATELIER RÉPARATION PÉTAMOBILE Sainte-Croix-Vallée-Française
Village Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2026-06-28 13:00:00
2025-10-26 2025-11-30 2025-12-28 2026-01-25 2026-02-22 2026-03-29 2026-04-26 2026-05-31 2026-06-28
La Pétamobile propose un atelier de réparation de nos objets de la vie quotidiennes. Fini de jeter, venez apprendre à réparer !
La Pétamobile s’arrête devant Le Pétassou pendant le marché pour proposer un atelier de réparation de nos objets de la vie quotidienne tous les derniers dimanches du mois, de 10h à 13h. Fini de jeter, venez apprendre à réparer !
Réparation à prix libre au profit de l’association Le Pétassou. .
Village Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 38 05 11 99
English :
The Pétamobile offers a workshop for repairing everyday objects. Come and learn how to repair!
German :
Das Pétamobile bietet einen Workshop zur Reparatur unserer Alltagsgegenstände an. Schluss mit dem Wegwerfen, kommen Sie und lernen Sie, wie man repariert!
Italiano :
Il Pétamobile propone un laboratorio di riparazione di oggetti di uso quotidiano. Non buttate via le cose, imparate a ripararle!
Espanol :
El Pétamobile propone un taller de reparación de objetos cotidianos. No te limites a tirar cosas, ¡aprende a repararlas!
