ATELIER RÉPARATION PÉTAMOBILE Sainte-Croix-Vallée-Française dimanche 26 octobre 2025.

Village Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2026-06-28 13:00:00

Date(s) :

2025-10-26 2025-11-30 2025-12-28 2026-01-25 2026-02-22 2026-03-29 2026-04-26 2026-05-31 2026-06-28

La Pétamobile s’arrête devant Le Pétassou pendant le marché pour proposer un atelier de réparation de nos objets de la vie quotidienne tous les derniers dimanches du mois, de 10h à 13h. Fini de jeter, venez apprendre à réparer !

Réparation à prix libre au profit de l’association Le Pétassou. .

Village Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 38 05 11 99

English :

The Pétamobile offers a workshop for repairing everyday objects. Come and learn how to repair!

German :

Das Pétamobile bietet einen Workshop zur Reparatur unserer Alltagsgegenstände an. Schluss mit dem Wegwerfen, kommen Sie und lernen Sie, wie man repariert!

Italiano :

Il Pétamobile propone un laboratorio di riparazione di oggetti di uso quotidiano. Non buttate via le cose, imparate a ripararle!

Espanol :

El Pétamobile propone un taller de reparación de objetos cotidianos. No te limites a tirar cosas, ¡aprende a repararlas!

