ATELIER RÉPARATION PÉTAMOBILE Sainte-Croix-Vallée-Française vendredi 31 octobre 2025.

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Participation libre

2025-10-31 2025-11-28 2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26

La Pétamobile propose un atelier de réparation de nos objets de la vie quotidiennes. Fini de jeter, venez apprendre à réparer !

La Pétamobile s’arrête au Piboulio pour proposer un atelier de réparation de nos objets de la vie quotidienne tous les derniers vendredis du mois, de 18h à 21h. Fini de jeter, venez apprendre à réparer !

Réparation à prix libre au profit de l’association Le Pétassou. .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 38 05 11 99

English :

The Pétamobile offers a workshop for repairing everyday objects. Come and learn how to repair!

German :

Das Pétamobile bietet einen Workshop zur Reparatur unserer Alltagsgegenstände an. Schluss mit dem Wegwerfen, kommen Sie und lernen Sie, wie man repariert!

Italiano :

Il Pétamobile propone un laboratorio di riparazione di oggetti di uso quotidiano. Non buttate via le cose, imparate a ripararle!

Espanol :

El Pétamobile propone un taller de reparación de objetos cotidianos. No te limites a tirar cosas, ¡aprende a repararlas!

