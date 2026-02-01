ATELIER RÉPARATION PÉTAMOBILE Sainte-Croix-Vallée-Française

ATELIER RÉPARATION PÉTAMOBILE

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

La Pétamobile s’arrête au Piboulio pour proposer un atelier de réparation de nos objets de la vie quotidienne tous les derniers vendredis du mois, de 18h à 21h. Fini de jeter, venez apprendre à réparer !

Réparation à prix libre au profit de l’association Le Pétassou. .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 38 05 11 99

English :

The Pétamobile offers a workshop for repairing everyday objects. Come and learn how to repair!

