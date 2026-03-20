Atelier réparation (petits électroménager, machine à coudre …) Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize
Atelier réparation (petits électroménager, machine à coudre …) Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize samedi 18 avril 2026.
Atelier réparation (petits électroménager, machine à coudre …)
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Un atelier pour apprendre réparer soi-même avec l’aide de Jérôme de Saxo-Vélo & co. Jauge 4 personnes max. .
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com
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English : Atelier réparation (petits électroménager, machine à coudre …)
L’événement Atelier réparation (petits électroménager, machine à coudre …) Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-03-17 par Creuse Confluence Tourisme