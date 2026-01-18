Atelier réparation (petits électroménager, machine à coudre …) Repair workshop (small household appliances, sewing machines …) Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Un atelier pour apprendre réparer soi-même avec l’aide de Jérôme de Saxo-Vélo & co.
Jauge 4 personnes max. Sur inscription. .
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com
