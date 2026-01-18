Atelier réparation (petits électroménager, machine à coudre …) Repair workshop (small household appliances, sewing machines …) Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize

Atelier réparation (petits électroménager, machine à coudre …) Repair workshop (small household appliances, sewing machines …)

Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Un atelier pour apprendre réparer soi-même avec l’aide de Jérôme de Saxo-Vélo & co.

Jauge 4 personnes max. Sur inscription. .

Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier réparation (petits électroménager, machine à coudre …) Repair workshop (small household appliances, sewing machines …)

L’événement Atelier réparation (petits électroménager, machine à coudre …) Repair workshop (small household appliances, sewing machines …) Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-01-13 par Creuse Confluence Tourisme