Atelier réparation Mairie de Pissos Pissos

Atelier réparation

Mairie de Pissos Cour de la mairie de Pissos Pissos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Apprenez à réparer plutôt que jeter, le samedi 29 novembre de 14h30 à 17h30, cour de la mairie de Pissos.

En collaboration avec le Biscalab (tiers lieu des Grands Lacs) Ramdam organise un atelier de réparation de petits objets ménagers ou électroniques.

Café et goûter sur place

Mairie de Pissos Cour de la mairie de Pissos Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine ramdam.pissos@ecomail.fr

English : Atelier réparation

Learn how to repair rather than throw away, Saturday November 29, 2.30pm to 5.30pm, Pissos town hall courtyard.

In collaboration with the Biscalab (a non-profit organization based at the Grands Lacs), Ramdam is organizing a workshop to repair small household and electronic items.

Coffee and snacks on site

German : Atelier réparation

Lernen Sie, zu reparieren statt wegzuwerfen, am Samstag, den 29. November, von 14:30 bis 17:30 Uhr, Rathaushof in Pissos.

In Zusammenarbeit mit dem Biscalab (Drittort der Großen Seen) organisiert Ramdam einen Workshop zur Reparatur von kleinen Haushaltsgegenständen oder elektronischen Geräten.

Kaffee und Snacks vor Ort

Italiano :

Imparare a riparare anziché buttare, sabato 29 novembre dalle 14.30 alle 17.30, nel cortile del municipio di Pissos.

In collaborazione con il Biscalab (un centro di terza parte sui Grandi Laghi), Ramdam organizza un laboratorio per riparare piccoli oggetti domestici ed elettronici.

Caffè e snack sul posto

Espanol : Atelier réparation

Aprenda a reparar en lugar de tirar, el sábado 29 de noviembre de 14.30 a 17.30 horas, en el patio del ayuntamiento de Pissos.

En colaboración con el Biscalab (centro de terceros de los Grandes Lagos), Ramdam organiza un taller de reparación de pequeños objetos domésticos y electrónicos.

Café y aperitivos in situ

