Atelier réparation Repair workshop Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize

Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Un atelier pour apprendre réparer soi-même avec l’aide de Jérôme de Saxo-Vélo & co.
Jauge 4 personnes max. Sur inscription via messenger, lesateliers.ladynamo@gmail.com, 05 55 65 00 47.
Prix conscient
You need to repair something, Jérôme (Saxo-Vélo & co) will help you to diagnos and repair. Maximum of 4 participants. Registration required via Messenger, lesateliers.ladynamo@gmail.com, or 05 55 65 00 47.
Pay-what-you-can (conscious contribution). .
+33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com
