Atelier réparation Sashiko la Récréa’thiv Thiviers

Atelier réparation Sashiko

la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-04-15 2026-08-19

La RécréaThiv’ vous propose un atelier Sashiko !

Le Sashiko est une technique de broderie japonaise qui permet de réparer des vêtements usés de manière esthétique.

Apportez le vêtement de votre choix et nous vous apprendrons à la réparer joliment!

Zoé et Emilie seront là pour vous guider.

La RécréaThiv’ vous propose un atelier Sashiko !

Le Sashiko est une technique de broderie japonaise qui permet de réparer des vêtements usés de manière esthétique.

Apportez le vêtement de votre choix et nous vous apprendrons à la réparer joliment!

Zoé et Emilie seront là pour vous guider. .

la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16 larecreathiv@gmail.com

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English : Atelier réparation Sashiko

The RécréaThiv? offers you a Sashiko workshop!

Sashiko is a Japanese embroidery technique used to repair worn clothing in an aesthetically pleasing way.

Bring the garment of your choice and we’ll teach you how to repair it beautifully!

Zoé and Emilie will be on hand to guide you.

L’événement Atelier réparation Sashiko Thiviers a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère