Atelier réparation vélo, Maison du Tourisme Nièvre & Somme, Picquigny

Atelier réparation vélo Dimanche 17 mai, 10h00 Maison du Tourisme Nièvre & Somme Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T17:00:00+02:00

Atelier réparation vélo

Rendez-vous dans la cour de la Maison du Tourisme Nièvre & Somme, à Picquigny, le dimanche 17 mai de 10h à 17h.

Au programme : Atelier de réparation vélo avec l’association « Les Blaireaux de Picquigny ». Les membres de l’association prendront le temps de réviser vos vélos et de montrer les bons gestes et réflexes à avoir pour vérifier qu’un vélo est en état pour rouler.

Gratuit.

Accesible à tous.

5 chemin du halage, 80310, PICQUIGNY

Maison du Tourisme Nièvre & Somme picquigny Picquigny 80310 Somme Hauts-de-France

