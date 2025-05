Atelier réparation vélo – Terrasse du Cercle de l’Union Pissos, 17 mai 2025 14:30, Pissos.

Landes

Atelier réparation vélo Terrasse du Cercle de l’Union 105 route de Daugnague Pissos Landes

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 14:30:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Atelier Réparation Vélo organisé par l’Association RAMDAM. Apprenons à réparer nos vélos !

Vous êtes bricoleur? Venez partager votre expérience?

Participation de 2 € pour les non-adhérents

Terrasse du Cercle de l’Union 105 route de Daugnague

Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine ramdam.pissos@ecomail.fr

English : Atelier réparation vélo

Bike repair workshop organized by the RAMDAM Association. Let’s learn how to repair our bikes!

Are you a handyman? Come and share your experience?

2? fee for non-members

German : Atelier réparation vélo

Fahrrad-Reparaturwerkstatt, organisiert von der Vereinigung RAMDAM. Lernen wir, unsere Fahrräder zu reparieren!

Sind Sie ein Heimwerker? Kommen Sie und teilen Sie Ihre Erfahrung?

Teilnahmegebühr 2 ? für Nichtmitglieder

Italiano :

Laboratorio di riparazione di biciclette organizzato dall’Associazione RAMDAM. Impariamo a riparare le nostre biciclette!

Sei un appassionato di bricolage? Vieni a condividere la tua esperienza?

I non soci pagano 2?

Espanol : Atelier réparation vélo

Taller de reparación de bicicletas organizado por la Asociación RAMDAM. ¡Aprendamos a reparar nuestras bicicletas!

¿Eres aficionado al bricolaje? Ven y comparte tu experiencia?

Los no socios pagan 2?

L’événement Atelier réparation vélo Pissos a été mis à jour le 2025-05-12 par OT Cœur Haute Lande