Atelier réparation vélos, Collège Saint Exupéry, Roubaix

Atelier réparation vélos Mercredi 29 avril, 12h00 Collège Saint Exupéry Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T12:00:00+02:00 – 2026-04-29T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T12:00:00+02:00 – 2026-04-29T15:00:00+02:00

Avec la participation de l’association Busabiclou, nous mettons en place un atelier pour apprendre à réparer son vélo et pour encourager sa pratique. Le minibus et le matériel de réparation seront installés dans la cour des 5ème/4ème/3ème. Les intervenants de l’association et le capitaine d’équipe Stexas accueilleront les cyclstes sur le temps du midi. Cet événement est ouvert aux membres du collège, particulièrement à l’équipe STEXAS. Il s’agit de donner une ocasion pour prendre le temps de checker son vélo, avoir des conseils et réparer si besoin. La 1ère édition l’an dernier a été un moment de partage convivial. Cet événement sera le lancement de notre équipe dans le challenge mai à vélo. Un point d’écoute sera mis en place pour expliquer les démarches pour intégrer l’équipe et le challenge.

Collège Saint Exupéry 80 avenue chénier 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Avec la participation de l’association Busabiclou, nous mettons en place un atelier pour apprendre à réparer son vélo et pour encourager sa pratique.