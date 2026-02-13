Atelier réparation vélos, Collège Saint Exupéry, Roubaix
Atelier réparation vélos, Collège Saint Exupéry, Roubaix mercredi 29 avril 2026.
Avec la participation de l’association Busabiclou, nous mettons en place un atelier pour apprendre à réparer son vélo et pour encourager sa pratique. Le minibus et le matériel de réparation seront installés dans la cour des 5ème/4ème/3ème. Les intervenants de l’association et le capitaine d’équipe Stexas accueilleront les cyclstes sur le temps du midi. Cet événement est ouvert aux membres du collège, particulièrement à l’équipe STEXAS. Il s’agit de donner une ocasion pour prendre le temps de checker son vélo, avoir des conseils et réparer si besoin. La 1ère édition l’an dernier a été un moment de partage convivial. Cet événement sera le lancement de notre équipe dans le challenge mai à vélo. Un point d’écoute sera mis en place pour expliquer les démarches pour intégrer l’équipe et le challenge.
Collège Saint Exupéry 80 avenue chénier 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
