AGENDA · Val-de-Scie
Atelier réparations Val-de-Scie
samedi 7 novembre 2026 · Val-de-Scie
Informations pratiques
Val-de-Scie
Atelier réparations
Sévis Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 09:30:00
fin : 2026-11-07 12:30:00
Date(s) :
2026-11-07 2026-12-05 2027-01-09
Une lampe qui clignote, un ourlet ou un bouton défaits, un grille pain grillé ?
Donnez une seconde vie à vos objets avec l’aide de réparateurs bénévoles ! .
Sévis Val-de-Scie 76850 Seine-Maritime Normandie caferepsav@nordnet.fr
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English : Atelier réparations
L’événement Atelier réparations Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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