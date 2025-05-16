Informations pratiques

Val-de-Scie

Atelier réparations

Sévis Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 09:30:00

fin : 2026-11-07 12:30:00

Date(s) :

2026-11-07 2026-12-05 2027-01-09

Une lampe qui clignote, un ourlet ou un bouton défaits, un grille pain grillé ?

Donnez une seconde vie à vos objets avec l’aide de réparateurs bénévoles ! .

Sévis Val-de-Scie 76850 Seine-Maritime Normandie caferepsav@nordnet.fr

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English : Atelier réparations

L’événement Atelier réparations Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux