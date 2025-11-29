Atelier Repar’Couture Recyclerie Le Pied Allez Triez Montignac-Lascaux

Atelier Repar’Couture

14h 17h. Fabrication de cadeaux zéro déchet tawashi, lingettes démaquillantes, sac à vrac, sac à tarte, sac à pain, furoshiki, tote bag…Dès 10 ans. Sur réservation. Prix flexible autour de 10€.

Dans le carde de la semaine européenne de réduction des déchets une occasion de plaisirs écoresponsables!

Pour préparer un Noël solidaire et créatif, Camille vous propose un atelier de créations couture zéro déchet pour (s’)offrir des cadeaux créés de vos petits doigts de lutins et lutines!

Fabrication de cadeaux zéro déchet tawashi, lingettes démaquillantes, sac à vrac, sac à tarte, sac à pain, furoshiki, tote bag…

Couture à la machine en tissus issus du réemploi solidaire.

Goûter offert §

Pour toutes et tous, dès 10 ans. Sur réservation. .

