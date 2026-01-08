Atelier Repar’Couture Recyclerie Le Pied Allez Triez Montignac-Lascaux

Atelier Repar’Couture

Recyclerie Le Pied Allez Triez 20 Avenue Marc Mercier Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

14h 16h. Atelier couture zéro-déchet tawashi, lingettes démaquillantes, sacs à vrac, sac à tarte, sac à pain, furoshiki, tote bag…Dès 12 ans. Sur inscription. Prix flex autour de 10 (+ adhésion à l’association)

Atelier couture zéro-déchet tawashi, lingettes démaquillantes, sacs à vrac, sac à tarte, sac à pain, furoshiki, tote bag…

Couture à la machine en textiles de réemploi solidaire.

L’occasion de poursuivre les petites joies de (se) faire plaisir et de moments conviviaux qui font chaud jusqu’au bout des doigts.

Pour toutes et tous, dès 12 ans. Sur inscription.

Adhésion à l’association requise. .

Recyclerie Le Pied Allez Triez 20 Avenue Marc Mercier Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 16 60 37 lepiedalleztriez@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Repar’Couture

2pm 4pm. Zero-waste sewing workshop: tawashi, make-up remover wipes, bulk bags, pie bags, bread bags, furoshiki, tote bag…From age 12. Registration required. Flex price around 10 (+ association membership)

L’événement Atelier Repar’Couture Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère