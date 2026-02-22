Atelier Repar’Couture Recyclerie Le Pied Allez Triez Montignac-Lascaux

Atelier Repar’Couture

14h 16h. Venez participer à cet atelier pour apprendre à fabriquer un tablier japonais. Débutants bienvenues. Dès 12 ans. Sur réservation. 10€ prix flexible fournitures comprises

Camille vous donnera du fil à retordre avec une proposition de tablier japonais. Vous pourrez tirer votre épingle du jeu en sympathisant avec la surjeteuse.

De fil en aiguille vous prendrez plaisir à passer un chameau dans le chas de l’aiguille et à détricoter les tracas quotidiens pour vaincre à plates coutures tous les moments raides comme un passe-lacet.

Le fil d’Ariane et de Camille vous raviront, fini de filer un mauvais coton et de tomber quenouille…

Vous ressortirez avec un tablier japonais fait de vos doigts cousus d’or…

Pour toutes et tous, dès 12 ans. Sur réservation. .

Recyclerie Le Pied Allez Triez 20 Avenue Marc Mercier Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 16 60 37 lepiedalleztriez@gmail.com

English : Atelier Repar’Couture

2pm 4pm. Come and take part in this workshop to learn how to make a Japanese apron. Beginners welcome. Ages 12 and up. Reservations required. 10? flexible price including supplies

