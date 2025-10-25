Atelier « Répare café » Airvault

Atelier « Répare café » Airvault samedi 25 octobre 2025.

Atelier « Répare café »

16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Le Centre Socio Culturel propose un atelier les derniers vendredis et samedis du mois le Répare café. Vous souhaitez donner une seconde vie à vos objets ? Rendez-vous dans la cour du Centre Socio Culturel, de 14 h à 17 h le vendredi et de 9 h à 11 h le samedi. Venez participer à cet atelier animé par des bénévoles. Ils vous accompagnent dans la réparation de vos objets (électroménagers, vélos, petits meubles, certains matériels informatiques…). Le tout autour d’un bon café chaud ! .

16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

English : Atelier « Répare café »

German : Atelier « Répare café »

Italiano :

Espanol : Atelier « Répare café »

L’événement Atelier « Répare café » Airvault a été mis à jour le 2025-09-18 par CC Airvaudais Val du Thouet