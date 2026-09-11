Atelier – Répare et recouds ! A côté de l’intermarché de Lafond, dans l’ancien CFA La Rochelle

jeudi 15 octobre 2026 · A côté de l'intermarché de Lafond, dans l'ancien CFA · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Atelier – Répare et recouds !

A côté de l’intermarché de Lafond, dans l’ancien CFA 2 rue du chateau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 17:30:00

fin : 2026-10-15 20:30:00

Date(s) :

2026-10-15

Venez réparer vos objets (cafetière, grille-pain, outils,, etc.) ou vos vêtements/textiles aux côtés des réparateurs.trices et couturiers.ères de l’association Les Héritiers de la Récup !

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A côté de l’intermarché de Lafond, dans l’ancien CFA 2 rue du chateau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 73 52 49 gaelle@lesheritiersdelarecup.org

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English :

Come repair your items (coffee maker, toaster, tools, etc.) or your clothes and textiles alongside the repairers and seamstresses from the association Les Héritiers de la Récup!

L’événement Atelier – Répare et recouds ! La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-11 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle