Atelier Répare mécanique la Récréa’thiv Thiviers

Atelier Répare mécanique

la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers Dordogne

A l’occasion du festival Faire qui aura lieu à l’Hangare le samedi 7 février, Rémi vous propose un atelier d’auto-réparation mécanique.

Formateur en lycée professionnel, Rémi pourra vous aiguiller et vous transmettre les gestes de base pour entretenir vos outils de motoculture. Tronçonneuse, débroussailleuse, tondeuse…

Attention Nous ne proposons pas de service de réparation payant, l’idée étant d’apprendre à réparer ensemble. .

la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16 larecreathiv@gmail.com

English : Atelier Répare mécanique

On the occasion of the Faire festival taking place at the Hangare on Saturday February 7, Rémi is offering a mechanical self-repair workshop.

As a trainer at a vocational college, Rémi will be able to guide you and teach you the basics of maintaining your power tools.

