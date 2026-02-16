Atelier Répare mécanique la Récréa’thiv Thiviers

Atelier Répare mécanique

la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Rémi vous propose un atelier d’auto-réparation mécanique.

Formateur en lycée professionnel, Rémi pourra vous aiguiller et vous transmettre les gestes de base pour entretenir vos outils de motoculture. .

la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16 larecreathiv@gmail.com

English : Atelier Répare mécanique

To mark International Women?s Rights Day, Rémi is offering a mechanical self-repair workshop.

