Atelier Répare mécanique la Récréa’thiv Thiviers

Atelier Répare mécanique

la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-02 2026-07-04

Formateur en lycée professionnel, Rémi pourra vous aiguiller et vous transmettre les gestes de base pour entretenir vos outils de motoculture.

Formateur en lycée professionnel, Rémi pourra vous aiguiller et vous transmettre les gestes de base pour entretenir vos outils de motoculture. Tronçonneuse, débroussailleuse, tondeuse…

Attention Nous ne proposons pas de service de réparation payant, l’idée étant d’apprendre à réparer ensemble. .

la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16 larecreathiv@gmail.com

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English : Atelier Répare mécanique

As a vocational school trainer, Rémi will be able to guide you and teach you the basics of maintaining your power tools.

L’événement Atelier Répare mécanique Thiviers a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère