Atelier répare ton pc Hôtel de la Poste et des voyageurs Chantelle
Atelier répare ton pc Hôtel de la Poste et des voyageurs Chantelle samedi 24 janvier 2026.
Atelier répare ton pc
Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 16:00:00
fin : 2026-01-24 19:00:00
Date(s) :
2026-01-24 2026-02-25
Problèmes informatiques ? Venez avec votre PC ! Aide technique gratuite et mini-topo thématique à 19h. Janvier systèmes d’exploitation. Février IA et usages. Sans inscription.
.
Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 58 68 15 cafeasso.babayaga@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Computer problems? Bring your PC! Free technical help and themed mini-topo at 7pm. January: operating systems. February: AI and uses. No registration required.
L’événement Atelier répare ton pc Chantelle a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme Val de Sioule