Atelier répare ton pc

Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle Allier

Début : 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24 19:00:00

2026-01-24 2026-02-25

Problèmes informatiques ? Venez avec votre PC ! Aide technique gratuite et mini-topo thématique à 19h. Janvier systèmes d’exploitation. Février IA et usages. Sans inscription.

Hôtel de la Poste et des voyageurs 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 58 68 15 cafeasso.babayaga@gmail.com

Computer problems? Bring your PC! Free technical help and themed mini-topo at 7pm. January: operating systems. February: AI and uses. No registration required.

