Atelier Répare ton vélo en plein air Skate parc de Belcenia Hendaye
Atelier Répare ton vélo en plein air Skate parc de Belcenia Hendaye mardi 7 juillet 2026.
Hendaye
Atelier Répare ton vélo en plein air
Skate parc de Belcenia Rue Pellot Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 17:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Viens avec ton vélo et apprends à l’entretenir, le réviser, le réparer… avec l’aide d’une mécanicienne. .
Skate parc de Belcenia Rue Pellot Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 58 98 06 coordination@recyclarte.org
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English :
L’événement Atelier Répare ton vélo en plein air Hendaye a été mis à jour le 2026-05-26 par Hendaye Tourisme & Commerce
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