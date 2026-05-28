Atelier Répare ton vélo en plein air Skate parc de Belcenia Hendaye

Hendaye

Atelier Répare ton vélo en plein air

Skate parc de Belcenia Rue Pellot Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 17:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Viens avec ton vélo et apprends à l’entretenir, le réviser, le réparer… avec l’aide d’une mécanicienne. .

Skate parc de Belcenia Rue Pellot Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 58 98 06 coordination@recyclarte.org

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L’événement Atelier Répare ton vélo en plein air Hendaye a été mis à jour le 2026-05-26 par Hendaye Tourisme & Commerce