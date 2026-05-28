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Atelier Répare ton vélo en plein air Skate parc de Belcenia Hendaye

Atelier Répare ton vélo en plein air Skate parc de Belcenia Hendaye

Atelier Répare ton vélo en plein air Skate parc de Belcenia Hendaye mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Skate parc de Belcenia

Adresse : Rue Pellot

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Hendaye

Atelier Répare ton vélo en plein air

Skate parc de Belcenia Rue Pellot Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 17:30:00

Date(s) :
2026-07-07

Viens avec ton vélo et apprends à l’entretenir, le réviser, le réparer… avec l’aide d’une mécanicienne.   .

Skate parc de Belcenia Rue Pellot Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 58 98 06  coordination@recyclarte.org

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L’événement Atelier Répare ton vélo en plein air Hendaye a été mis à jour le 2026-05-26 par Hendaye Tourisme & Commerce

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