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Atelier Répare ton vélo en plein air Skate parc de Belcenia Hendaye

Atelier Répare ton vélo en plein air Skate parc de Belcenia Hendaye

Atelier Répare ton vélo en plein air Skate parc de Belcenia Hendaye lundi 3 août 2026.

Lieu : Skate parc de Belcenia

Adresse : Rue Pellot

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Hendaye

Atelier Répare ton vélo en plein air

Skate parc de Belcenia Rue Pellot Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 15:00:00
fin : 2026-08-03 19:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Viens avec ton vélo et apprends à l’entretenir, le réviser, le réparer… avec l’aide d’une mécanicienne.   .

Skate parc de Belcenia Rue Pellot Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 58 98 06  coordination@recyclarte.org

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English :

L’événement Atelier Répare ton vélo en plein air Hendaye a été mis à jour le 2026-05-26 par Hendaye Tourisme & Commerce

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