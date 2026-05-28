Atelier Répare ton vélo en plein air Skate parc de Belcenia Hendaye
Atelier Répare ton vélo en plein air Skate parc de Belcenia Hendaye lundi 17 août 2026.
Hendaye
Atelier Répare ton vélo en plein air
Skate parc de Belcenia Rue Pellot Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 15:00:00
fin : 2026-08-17 19:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Viens avec ton vélo et apprends à l’entretenir, le réviser, le réparer… avec l’aide d’une mécanicienne. .
Skate parc de Belcenia Rue Pellot Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 58 98 06 coordination@recyclarte.org
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English :
L’événement Atelier Répare ton vélo en plein air Hendaye a été mis à jour le 2026-05-26 par Hendaye Tourisme & Commerce
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