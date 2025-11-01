ATELIER REPENSER SA HAIE POUR MOINS LA TAILLER Grenade

ATELIER REPENSER SA HAIE POUR MOINS LA TAILLER

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade Haute-Garonne

Qu’elles soient taillées, vives, champêtres, libres, sèches ou bocagères, les haies sont bien plus qu’un mur végétal ! Comment moins tailler sa haie ? Comment mieux entretenir sa haie ? Quelles essences choisir pour une haie à la fois esthétique et nourricière ?

Cet atelier est animé par Partageons les jardins . Les inscriptions sont obligatoires.

Découvrez les autres ateliers Mon jardin zéro déchet proposés par Decoset (Syndicat de traitement des déchets ménagers pour les communes du nord de la Haute-Garonne), en partenariat avec la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. 0 .

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr

English :

Whether trimmed, live, country, open, dry or bocage, hedges are much more than a plant wall! How can I trim my hedge less? How can I maintain my hedge better? Which species to choose for a hedge that is both aesthetically pleasing and nourishing?

German :

Hecken sind viel mehr als nur eine grüne Wand, sie sind geschnitten, lebende Hecken, Feldhecken, freiwachsende Hecken, Trockenhecken und Gehölzhecken Wie kann man seine Hecke weniger beschneiden? Wie kann man seine Hecke besser pflegen? Welche Arten sollte man für eine Hecke wählen, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch nahrhaft ist?

Italiano :

Che siano potate, vive, di campagna, aperte, secche o a siepe, le siepi sono molto più di un semplice muro di piante! Come posso tagliare meno la mia siepe? Come si può mantenere meglio la propria siepe? Quali specie scegliere per una siepe esteticamente gradevole e nutriente?

Espanol :

Ya sean recortados, vivos, campestres, abiertos, secos o en seto, ¡los setos son mucho más que un muro de plantas! ¿Cómo recortar menos mi seto? ¿Cómo mantener mejor su seto? ¿Qué especies elegir para que su seto sea a la vez estético y nutritivo?

