Atelier repérer les arnaques sur Internet Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Cet atelier destiné aux séniors vous apprendra à repérer les arnaques sur internet grâce aux outils des journalistes.

Animé par Aude Raso de la rédaction d’Ici, en partenariat avec Radio France.

Le vendredi 10 avril 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Réservation à la bibliothèque

Public adultes.

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr



