Atelier repérer les arnaques sur Internet Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris vendredi 10 avril 2026.
Cet atelier destiné aux séniors vous apprendra à repérer les arnaques sur internet grâce aux outils des journalistes.
Animé par Aude Raso de la rédaction d’Ici, en partenariat avec Radio France.
Le vendredi 10 avril 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Réservation à la bibliothèque
Public adultes.
Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr
