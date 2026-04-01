Atelier repiquage de la graine à la vie Atelier du Piment Espelette

Espelette

Atelier repiquage de la graine à la vie

Atelier du Piment 625 chemin de l’église Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:30:00

fin : 2026-04-13 16:15:00

Date(s) :

2026-04-13

Et si, pendant vos vacances ou votre séjour sur la côte basque, vous veniez vivre cette étape avec nous ? Le printemps s’installe doucement au Pays Basque.. Les journées s’allongent, la terre se réchauffe, et à l’Atelier du Piment, une étape essentielle commence le repiquage des plants de piment d’Espelette. Après avoir été semées au mois de mars sous serre, les jeunes pousses sont désormais prêtes à être repiquées. C’est un moment clé dans la culture du piment d’Espelette AOP, celui où chaque plant va prendre sa place en pleine terre pour grandir, s’épanouir et, quelques mois plus tard, offrir ces fameux piments rouges qui font la richesse du terroir basque. Chacun repart avec son plant de piment, prêt à accompagner la vie de son plant jusqu’à l’été.

Déroulé de l’activité visite découverte + dégustation et atelier repiquage. .

Atelier du Piment 625 chemin de l’église Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

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English : Atelier repiquage de la graine à la vie

L’événement Atelier repiquage de la graine à la vie Espelette a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Pays Basque