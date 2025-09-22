Atelier répit parental Collectif Souletin Mauléon-Licharre
Atelier répit parental Collectif Souletin Mauléon-Licharre lundi 22 septembre 2025.
Atelier répit parental
Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-22
fin : 2025-09-22
Date(s) :
2025-09-22
Le Panier souletin vous invite à Mauléon.
Elorri Guillaume, socio esthéticienne, vous donnera des conseils en colorimétrie. Cet atelier est ouvert à tous, sur inscription. .
Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 79 53 64
English : Atelier répit parental
German : Atelier répit parental
Italiano :
Espanol : Atelier répit parental
L’événement Atelier répit parental Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Pays Basque