Atelier (Re)Prenez en main votre machine à coudre Office de Tourisme de La Teste de Buch La Teste-de-Buch

Office de Tourisme de La Teste de Buch 13B Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 30 – 30 – EUR

Découvrez (enfin !) toutes les fonctions de votre machine, maîtrisez les réglages et résolvez les problèmes courants. Vous repartirez autonome et confiante !

Chaque Participant(e) vient avec sa Machine à Coudre, la pédale, les accessoires fournis avec la machine, la notice (pas obligatoire mais c’est mieux). et les questions ou sujets qui posent des tracas.

Nombre de places limité pour garantir un accompagnement personnalisé.

Atelier organisé par Atelier Petassou. Inscription obligatoire. .

