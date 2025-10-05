Atelier Réseau Canopé et Sciences Le Puy-en-Velay

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

L’Atelier Canopé 43 présente des dispositifs de découverte et de valorisation de la Science pour les classes de primaire FABLab à l’école en partenariat avec UniverScience, Les petits ateliers, Mathador, Sciences participatives… #STEAM.

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40

English :

Atelier Canopé 43 presents Science discovery and promotion programs for primary school classes: FABLab à l’école in partnership with UniverScience, Les petits ateliers, Mathador, Sciences participatives… #STEAM.

German :

Das Atelier Canopé 43 stellt Maßnahmen zur Entdeckung und Aufwertung der Wissenschaft für Grundschulklassen vor: FABLab in der Schule in Partnerschaft mit UniverScience, Les petits ateliers, Mathador, Sciences participatives… #STEAM.

Italiano :

L’Atelier Canopé 43 presenta una serie di attività di scoperta e valorizzazione delle scienze per le classi della scuola primaria: FABLab a scuola in collaborazione con UniverScience, Les petits ateliers, Mathador, Sciences participatives… #STEAM.

Espanol :

El Atelier Canopé 43 presenta una serie de actividades de descubrimiento y perfeccionamiento de las ciencias para las clases de primaria: FABLab en la escuela en colaboración con UniverScience, Les petits ateliers, Mathador, Sciences participatives… #STEAM.

