Le Villars

Atelier respiration avec Thomas Bouchard, apnéiste et compétiteur de haut niveau

Iona Yoga 4 Rue Edgar Varese Le Villars Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-26 13:30:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Le Tao de l’Océan invite à considérer la mer comme une source d’enseignement. L’eau et ses profondeurs nous amènent à lâcher prise, à être présent sans intention, à observer et affiner nos ressentis. La respiration devient alors un outil de connexion à soi, aux autres et au monde.

L’enjeu n’est pas de contraindre le mouvement, mais d’y insuffler de la conscience afin de le libérer.

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L’atelier se déroule en trois temps une présentation théorique (fonctionnement de la respiration, objectifs et axes de travail), des mobilisations et étirements de la cage thoracique et du diaphragme, puis une pratique des techniques respiratoires pour renouer avec le corps et l’intériorité.

Nous créons un espace de calme pour rétablir un équilibre, intégrer des pauses et apprendre à mieux se connaître. Cette exploration soutient l’écoute, le lâcher-prise et la présence. Elle favorise un état global de bien-être, de santé et de performance.

Thomas Bouchard, ancien apnéiste de haut niveau, partage les bienfaits de la respiration à travers une méthode de prise de conscience, de maîtrise et d’amélioration du souffle.

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Iona Yoga 4 Rue Edgar Varese Le Villars 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 41 34 12 contact@iona-yoga.fr

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English : Atelier respiration avec Thomas Bouchard, apnéiste et compétiteur de haut niveau

L’événement Atelier respiration avec Thomas Bouchard, apnéiste et compétiteur de haut niveau Le Villars a été mis à jour le 2026-03-30 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II