Atelier Ressource : Le sommeil (séance 2) salle Saint Michel La Chapelle-sur-Erdre
Atelier Ressource : Le sommeil (séance 2) salle Saint Michel La Chapelle-sur-Erdre jeudi 12 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 14:30 – 16:30
Gratuit : oui Tout public
Avec Stéphanie Le Cam, sophrologueAux côtés d’une sophrologue, expérimentez des techniques pour préparer votre corps à un sommeil réparateur et de meilleure qualité.
salle Saint Michel La Chapelle-sur-Erdre 44240
Afficher la carte du lieu salle Saint Michel et trouvez le meilleur itinéraire