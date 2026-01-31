Atelier Ressource : Le sommeil (séance 2) salle Saint Michel La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Tout public

Avec Stéphanie Le Cam, sophrologueAux côtés d’une sophrologue, expérimentez des techniques pour préparer votre corps à un sommeil réparateur et de meilleure qualité.

salle Saint Michel La Chapelle-sur-Erdre 44240



