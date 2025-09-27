Atelier ressources numériques Espace KENERE, médiathèque Pontivy

Atelier ressources numériques Espace KENERE, médiathèque Pontivy samedi 27 septembre 2025.

Atelier ressources numériques

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-11-05 12:00:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-11-05 2025-12-03

Présentation des ressources numériques accessibles sur notre site Internet revues et romans numériques, cours en ligne.

À chaque rendez-vous, Chantal & Virginie vous présenteront un thème différent soutien scolaire, cours en ligne, presse numérique … .

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier ressources numériques Pontivy a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté