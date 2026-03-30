ATELIER RESTANKIDS SPÉCIAL POISSON D’AVRIL Montpellier
ATELIER RESTANKIDS SPÉCIAL POISSON D’AVRIL Montpellier mercredi 1 avril 2026.
ATELIER RESTANKIDS SPÉCIAL POISSON D’AVRIL
3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault
Tarif : 28 – 28 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Et si cette année, le poisson d’avril devenait une œuvre d’art ?
Les enfants créent un tableau complètement fun et décalé où ils deviennent eux-mêmes… des petits plongeurs au milieu des poissons !
AU PROGRAMME
Création d’un fond marin plein de textures et de couleurs
Ajout de poissons rigolos (évidemment !)
Fabrication d’un masque de plongée
Et si cette année, le poisson d’avril devenait une œuvre d’art ?
Les enfants créent un tableau complètement fun et décalé où ils deviennent eux-mêmes… des petits plongeurs au milieu des poissons !
AU PROGRAMME
Création d’un fond marin plein de textures et de couleurs
Ajout de poissons rigolos (évidemment !)
Fabrication d’un masque de plongée
Intégration de leur photo pour un résultat ultra personnalisé
INFOS PRATIQUES
Pour qui? Les enfants de 4 à 10 ans
Quand? Le mercredi 1er avril de 10h30 à midi
Combien? 28€/enfant .
3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
What if this year, April Fool’s Day became a work of art?
Children create a fun, offbeat painting in which they themselves become? little divers among the fish!
ON THE PROGRAM
? Creation of a seabed full of textures and colors
? Add fun fish (of course!)
? Making a diving mask
L’événement ATELIER RESTANKIDS SPÉCIAL POISSON D’AVRIL Montpellier a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT MONTPELLIER
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