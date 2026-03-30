ATELIER RESTANKIDS SPÉCIAL POISSON D’AVRIL

3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Et si cette année, le poisson d’avril devenait une œuvre d’art ?

Les enfants créent un tableau complètement fun et décalé où ils deviennent eux-mêmes… des petits plongeurs au milieu des poissons !

AU PROGRAMME

Création d’un fond marin plein de textures et de couleurs

Ajout de poissons rigolos (évidemment !)

Fabrication d’un masque de plongée

Et si cette année, le poisson d’avril devenait une œuvre d’art ?

Les enfants créent un tableau complètement fun et décalé où ils deviennent eux-mêmes… des petits plongeurs au milieu des poissons !

AU PROGRAMME

Création d’un fond marin plein de textures et de couleurs

Ajout de poissons rigolos (évidemment !)

Fabrication d’un masque de plongée

Intégration de leur photo pour un résultat ultra personnalisé

INFOS PRATIQUES

Pour qui? Les enfants de 4 à 10 ans

Quand? Le mercredi 1er avril de 10h30 à midi

Combien? 28€/enfant .

3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if this year, April Fool’s Day became a work of art?

Children create a fun, offbeat painting in which they themselves become? little divers among the fish!

ON THE PROGRAM

? Creation of a seabed full of textures and colors

? Add fun fish (of course!)

? Making a diving mask

L’événement ATELIER RESTANKIDS SPÉCIAL POISSON D’AVRIL Montpellier a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT MONTPELLIER