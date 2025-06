Atelier : restitution du questionnaire sur l’éclairage public à Bruz – Maison des associations Bruz 1 juillet 2025

Atelier : restitution du questionnaire sur l’éclairage public à Bruz Maison des associations Bruz Mardi 1 juillet, 18h15 Sur inscription, places limitées.

Le Comité Lumière vous invite à un atelier au cours duquel vous seront présentés les résultats au questionnaire. Mardi 1er juillet de 18h15 à 20h30. Salle Romarin à la Maison des Associations.

Depuis deux ans, élus et citoyens Bruzois, réunis au sein du Comité Lumière travaillent de concert avec Rennes Métropole au suivi de l’éclairage public : sécurité des déplacements, économies d’énergie, protection de la biodiversité…

Le Comité Lumière vous invite à un atelier au cours duquel vous seront présentés les résultats au questionnaire. L’occasion de partager les constats sur l’évolution des horaires depuis 2023, d’aborder les besoins exprimés et d’échanger sur les améliorations possibles.

**Mardi 1er juillet de 18h15 à 20h30. Salle Romarin à la Maison des Associations . Ouvert à toutes et tous.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-01T18:15:00.000+02:00

Fin : 2025-07-01T20:30:00.000+02:00

1

https://my.weezevent.com/atelier-restitution-du-questionnaire-sur-leclairage-public-a-bruz-1

Maison des associations 59 avenue legault bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine