Atelier Retour à Soi Saint-Victor-sur-Ouche

Saint-Victor-sur-Ouche

Atelier Retour à Soi

24 Rue de la Corvée Saint-Victor-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 30 – 30 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Eclat d’Ame naturopathie et Orenda la voie du Souvenir te proposent une journée de retour à Soi

À 10 h, un atelier de régulation du système nerveux par le mouvement te sera proposé par Chloé Eclat d’Âme naturopathie.

Les exercices doux et respectueux du corps enseignés par Chloé constituent des outils précieux pour réinstaller la sécurité en soi. Ils t’aideront à réduire ton stress, à mieux traverser tes émotions, à retrouver le calme après la tempête ou à recharger tes batteries en sortant de l’épuisement.

Tarif 30€ pers

Pour plus d’informations sur cet atelier, une vidéo sur la page Eclat d’Âme naturopathie.

https://www.facebook.com/share/r/1GkWgGxiAg/

À partir de 13h30 ORENDA la voie du souvenir animera une après-midi de constellations familiales. Max 10 personnes.

Les personnes ayant ciblé une problématique de leur vie pourront la proposer (répétition, frein, croyance, peur, etc…). Nous laisserons la magie du groupe et de la constellation offrir un nouveau souffle à cette personne et à sa lignée familiale.

Si les problématiques proposées sont nombreuses, celles constellées durant l’après-midi seront choisies par tirage au sort.

Pour mener à bien ces constellations, la présence de représentants est indispensable. Les représentants ne proposent pas de problématique mais ils interviennent dans la(les) constellation(s) en incarnant différents rôles. Ils donnent corps à la situation et autorisent un dénouement. Un représentant n’est jamais choisi au hasard ! La constellation agit sur son histoire de vie, sur l’héritage qu’il traîne.

Ainsi, que tu sois constellé ou représentant, sois garanti d’être au travail ??

Tarif 35 € représentant 85 € constellé

Pour plus d’informations sur ce que sont les constellations familiales, une vidéo explicative sur la page ORENDA la voie du Souvenir

https://www.instagram.com/reel/DUlkw4zCJot/?igsh=ZW00YjhhMGwxcXE2

https://www.facebook.com/share/v/1DMETEuLft/?mibextid=wwXIfr

Infos et réservation 06 29 87 10 96 (Chloé) 06 78 25 35 61 (Morgane)

Repas tiré du sac .

24 Rue de la Corvée Saint-Victor-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 87 10 96

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English : Atelier Retour à Soi

L’événement Atelier Retour à Soi Saint-Victor-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)