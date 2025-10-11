Atelier Retour aux sources Bourges
Atelier Retour aux sources Bourges samedi 11 octobre 2025.
Atelier Retour aux sources
Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher
Biens nationaux et émigration remonter l’histoire foncière en révolution.
Cet atelier vous propose de découvrir les coulisses de la recherche foncière organisation des ventes, intérêt des procès-verbaux de séquestre, méthodologie pour retracer l’histoire d’un bien et sources pour reconstituer les parcours des personnes concernées. Un rendez-vous passionnant pour les curieux d’histoire locale et les amateurs de généalogie. .
Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr
