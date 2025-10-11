Atelier Retour aux sources Bourges

Atelier Retour aux sources Bourges samedi 11 octobre 2025.

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 12:00:00

Date(s) :
2025-10-11

Biens nationaux et émigration remonter l’histoire foncière en révolution.
Cet atelier vous propose de découvrir les coulisses de la recherche foncière organisation des ventes, intérêt des procès-verbaux de séquestre, méthodologie pour retracer l’histoire d’un bien et sources pour reconstituer les parcours des personnes concernées. Un rendez-vous passionnant pour les curieux d’histoire locale et les amateurs de généalogie.   .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60  direction.archives@departement18.fr

