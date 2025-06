Atelier retraite avec la CARSAT Communauté de Communes Ouest Limousin Saint-Laurent-sur-Gorre 21 juillet 2025 14:00

Haute-Vienne

Atelier retraite avec la CARSAT Communauté de Communes Ouest Limousin 2 Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21 14:00:00

fin : 2025-07-21

Date(s) :

2025-07-21

Vous avez plus de 55 ans et vous souhaitez en savoir plus sur vos droits retraite, la CARSAT est là pour vous répondre. Un accompagnement numérique vous sera également proposé autour de l’utilisation des services en ligne du site www.lassuranceretraite.fr. .

Communauté de Communes Ouest Limousin 2 Place de l’église

Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 81 83

English : Atelier retraite avec la CARSAT

German : Atelier retraite avec la CARSAT

Italiano :

Espanol : Atelier retraite avec la CARSAT

L’événement Atelier retraite avec la CARSAT Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Ouest Limousin