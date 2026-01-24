Atelier retraite réunion d’information Illiers-Combray

Atelier retraite réunion d’information

11 Rue Philebert Poulain Illiers-Combray Eure-et-Loir

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20 16:00:00

2026-02-20

Votre retraite de A à Z avec la CARSAT! Que vous soyez futur retraité ou déjà à la retraite, cet atelier est fait pour vous !

Besoin d’aide pour vos démarches en ligne ? Des questions sur le montant de votre pension ou sur vos droits ? La CARSAT vient à votre rencontre pour vous accompagner à la maison de France Services à la Mairie d’Illiers-Combray.

Au programme

1. Maîtriser l’espace personnel en ligne et vos droits

2. Préparer votre dossier sans erreur

3. Poser toutes vos questions en direct

Ne laissez plus vos questions sans réponse, venez échanger avec nous !

Inscription obligatoire. .

+33 2 37 25 28 33 franceservices@illiers-combray.com

English :

Your retirement from A to Z with CARSAT! Whether you’re a future retiree or already retired, this workshop is for you!

