Atelier Rétro Factory Jumilhac-le-Grand jeudi 12 février 2026.

Bibliothèque Jumilhac-le-Grand Dordogne

Bracelets brésilien et scoubidous places limitées sur inscription
Bibliothèque Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34 

English : Atelier Rétro Factory

Brazilian bracelets and scoubidous places limited on registration

L’événement Atelier Rétro Factory Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-01-20 par Isle-Auvézère