Atelier rétroprojecteur Atelier de Vérône Aire-sur-l’Adour

Atelier de Vérône 16 ter Place du Commerce Aire-sur-l'Adour Landes

Tarif : 20 EUR

2026-02-21
fin : 2026-02-21

2026-02-21

Atelier rétroprojecteur
Amuse toi à réaliser des oeuvres éphémères avec un rétroprojecteur.
A partir de 8 ans
20€ les 2h

Atelier de Vérône 16 ter Place du Commerce Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 64 15 12 

