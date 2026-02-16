Atelier rétroprojecteur Atelier de Vérône Aire-sur-l’Adour
Atelier rétroprojecteur Atelier de Vérône Aire-sur-l'Adour samedi 21 février 2026.
Atelier de Vérône 16 ter Place du Commerce Aire-sur-l'Adour Landes
20€
Tarif de base plein tarif
2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Amuse toi à réaliser des oeuvres éphémères avec un rétroprojecteur.
A partir de 8 ans
20€ les 2h .
+33 6 50 64 15 12
