Atelier rétroprojecteur Atelier de Vérône Aire-sur-l’Adour

Atelier de Vérône 16 ter Place du Commerce Aire-sur-l'Adour Landes

Tarif : 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-02-21

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Atelier rétroprojecteur

Amuse toi à réaliser des oeuvres éphémères avec un rétroprojecteur.

A partir de 8 ans

20€ les 2h .

Atelier de Vérône 16 ter Place du Commerce Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 64 15 12

