Atelier « Réussir ses semis », Métropole Rouen Normandie, Rouen

Atelier « Réussir ses semis » Mardi 7 avril, 18h00 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Sur inscription – dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T18:00:00+02:00 – 2026-04-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-07T18:00:00+02:00 – 2026-04-07T20:00:00+02:00

De la théorie à la pratique, deux heures pour réussir ses semis à tous les coups !

Apports théoriques sur la graine, la levée de dormance, la faculté germinative, les différentes types de graines, puis pratique du semis en ligne, en godets, en mini-mottes, en poquets, et repiquages (repiquage profond, flottant…).

Animé par Joseph Chauffrey. Le lieu est en cours de définition, il sera communiqué ultérieurement.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

