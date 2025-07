Atelier « Réussir ses story Instagram » La Loupe

Atelier « Réussir ses story Instagram » La Loupe mercredi 30 juillet 2025.

Atelier « Réussir ses story Instagram »

6 RUE DU 17 JUIN 1944 La Loupe Eure-et-Loir

Début : 2025-07-30 18:00:00

fin : 2025-07-30 19:00:00

2025-07-30

Vous n’êtes pas très fier des story que vous produisez sur Instagram ?

Vous ne savez pas ce qu’est une story Instagram ?

Cet atelier est pour vous !

Manon Laroche, photographe, partagera ses secrets de pro.

Venez avec votre smartphone.

Sur inscription

6 RUE DU 17 JUIN 1944 La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 18 00 03 63 lemillefeuille.laloupe@gmail.com

English :

Not too proud of the stories you produce on Instagram?

Don’t know what an Instagram story is?

This workshop is for you!

Photographer Manon Laroche will share her pro secrets.

Bring your smartphone.

Registration required

German :

Sind Sie nicht besonders stolz auf die Story, die Sie auf Instagram produzieren?

Sie wissen nicht, was eine Instagram-Story ist?

Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für Sie!

Die Fotografin Manon Laroche wird ihre Profi-Geheimnisse mit Ihnen teilen.

Bringen Sie Ihr Smartphone mit.

Nach Anmeldung

Italiano :

Non siete molto orgogliosi delle storie che producete su Instagram?

Non sapete cosa sia una storia di Instagram?

Allora questo workshop fa per voi!

La fotografa Manon Laroche condividerà i suoi segreti professionali.

Portate il vostro smartphone.

Registrazione obbligatoria

Espanol :

¿No estás muy orgulloso de las historias que produces en Instagram?

¿No sabes lo que es una historia de Instagram?

Entonces este taller es para ti

La fotógrafa Manon Laroche compartirá sus secretos profesionales.

Traiga su smartphone.

Inscripción obligatoria

L’événement Atelier « Réussir ses story Instagram » La Loupe a été mis à jour le 2025-07-04 par OT DU PERCHE