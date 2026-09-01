Atelier “Réussir son compost” Salle du Vallon Sancey
jeudi 24 septembre 2026 · Salle du Vallon · Sancey
Informations pratiques
Sancey
Atelier “Réussir son compost”
Salle du Vallon 14B Rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 17:30:00
fin : 2026-09-24 19:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Les secrets d’un compost riche, équilibré… et sans mauvaises odeurs !
Que vous soyez débutant ou déjà lancé, cet atelier vous aidera à passer au
niveau supérieur !
Un moment convivial, utile et accessible à tous pour transformer vos déchets en
véritable ressource. .
Salle du Vallon 14B Rue de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 39 46 72 fschelle@preval.fr
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English : Atelier “Réussir son compost”
L’événement Atelier “Réussir son compost” Sancey a été mis à jour le 2026-09-07 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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