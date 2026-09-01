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Atelier “Réussir son compost”  Salle du Vallon Sancey

jeudi 24 septembre 2026 · Salle du Vallon · Sancey

Atelier “Réussir son compost”  Salle du Vallon Sancey

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Salle du Vallon
Adresse
14B Rue de Lattre de Tassigny
Ville
25430 Sancey
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Sancey

Atelier “Réussir son compost” 

Salle du Vallon 14B Rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 17:30:00
fin : 2026-09-24 19:00:00

Date(s) :
2026-09-24

Les secrets d’un compost riche, équilibré… et sans mauvaises odeurs !
Que vous soyez débutant ou déjà lancé, cet atelier vous aidera à passer au
niveau supérieur !
Un moment convivial, utile et accessible à tous pour transformer vos déchets en
véritable ressource.   .

Salle du Vallon 14B Rue de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 39 46 72  fschelle@preval.fr

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English : Atelier “Réussir son compost” 

L’événement Atelier “Réussir son compost”  Sancey a été mis à jour le 2026-09-07 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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