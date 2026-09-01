Atelier “Réussir son compost”  Salle du Vallon Sancey

Informations pratiques

Sancey

Atelier “Réussir son compost”

Salle du Vallon 14B Rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 17:30:00

fin : 2026-09-24 19:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Les secrets d’un compost riche, équilibré… et sans mauvaises odeurs !

Que vous soyez débutant ou déjà lancé, cet atelier vous aidera à passer au

niveau supérieur !

Un moment convivial, utile et accessible à tous pour transformer vos déchets en

véritable ressource. .

Salle du Vallon 14B Rue de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 39 46 72 fschelle@preval.fr

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English : Atelier “Réussir son compost”

L’événement Atelier “Réussir son compost” Sancey a été mis à jour le 2026-09-07 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)