Atelier Réutilisation pour le jardin – RESO Pôle d'activité Laprade Arudy, 17 mai 2025 10:00, Arudy.

Pyrénées-Atlantiques

RESO Pôle d'activité Laprade 2 Rue du Parc National Arudy Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 12:00:00

2025-05-17

La Recyclerie Eco Solidaire d’Ossau vous propose deux ateliers gratuits de réutilisation pour le jardin

– Atelier enfants de plus de 6 ans accompagnés

– Atelier Adulte.

Venez découvrir nos idées et créer avec nous des marques plantes, nichoirs et autres surprises… Coquillage, cannettes d’aluminium, boîtes de café, cuillères, deviendront de beaux objets utiles pour le jardin.

[L’espace de vente de la recyclerie est toujours fermé pour le moment]. .

RESO Pôle d’activité Laprade 2 Rue du Parc National

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 71 39 35 recyclerieecosolidairedossau@gmail.com

