Atelier réveil énergétique Salle du couvent Eymet

Salle du couvent 31 Rue du Couvent Eymet Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

2025-09-14

L’association Éveil du Souffle propose un atelier réveil énergétique pour bien se préparer à la saison automne avec

– Une pratique de Do In, auto-massages Shiatsu avec Anne Albaret, praticienne Shiatsu et animatrice Do In certifiée FFST.

– Une pratique de Yoga de l’énergie avec Fanny Chastrusse, enseignante de Yoga certifiée EFYSO.

Une belle occasion de découvrir les pratiques de Yoga et de QI Gong proposées par l’association Éveil du Souffle !

Sur inscription. .

Salle du couvent 31 Rue du Couvent Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@yoga-sigoules.fr

