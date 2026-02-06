Atelier réveil énergétique Salle du couvent Eymet

Atelier réveil énergétique

Salle du couvent 31 Rue du Couvent Eymet Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

L’association Éveil du Souffle propose un atelier réveil énergétique pour bien vivre la saison Printemps.

Anne Albaret, praticienne Shiatsu et Fanny Chatrusse, enseignante certifiée de Yoga animeront cet atelier autour de l’automassage Do In et yoga de l’énergie.

Une belle occasion de découvrir les activités proposées par l’association !

Sur inscription. .

Salle du couvent 31 Rue du Couvent Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@yoga-sigoules.fr

