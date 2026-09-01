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Atelier Réveil Énergétique Salle du Couvent Eymet

dimanche 20 septembre 2026 · Salle du Couvent · Eymet

Atelier Réveil Énergétique Salle du Couvent Eymet

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Salle du Couvent
Adresse
31 Rue du Couvent
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif
25 25 25 Tarif de base - plein tarif

Eymet

Atelier Réveil Énergétique

Salle du Couvent 31 Rue du Couvent Eymet Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-20

L’association « Éveil du Souffle » propose un atelier réveil énergétique pour bien préparer la saison de l’automne.

Anne Albaret, praticienne Shiatsu et Fanny Chastrusse, enseignante certifiée de Yoga, animeront cet atelier autour de l’auto-massage Do In et yoga de l’énergie.

Cet atelier sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir :
– Les principes énergétiques en lien avec la saison selon la tradition chinoise
– Des auto-massages et exercices spécifiques à l’énergie Métal et aux méridiens du poumon et du gros intestin
– Les pratiques de Yoga et Qi Gong proposées tout au long de l’année par notre association

Une belle occasion de découvrir les activités proposées par l’association !
Sur inscription.   .

Salle du Couvent 31 Rue du Couvent Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   contact@yoga-sigoules.fr

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English : Atelier Réveil Énergétique

L’événement Atelier Réveil Énergétique Eymet a été mis à jour le 2026-09-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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