Atelier Réveil Énergétique Salle du Couvent Eymet
dimanche 20 septembre 2026 · Salle du Couvent · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Atelier Réveil Énergétique
Salle du Couvent 31 Rue du Couvent Eymet Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-20
L’association « Éveil du Souffle » propose un atelier réveil énergétique pour bien préparer la saison de l’automne.
Anne Albaret, praticienne Shiatsu et Fanny Chastrusse, enseignante certifiée de Yoga, animeront cet atelier autour de l’auto-massage Do In et yoga de l’énergie.
Cet atelier sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir :
– Les principes énergétiques en lien avec la saison selon la tradition chinoise
– Des auto-massages et exercices spécifiques à l’énergie Métal et aux méridiens du poumon et du gros intestin
– Les pratiques de Yoga et Qi Gong proposées tout au long de l’année par notre association
Une belle occasion de découvrir les activités proposées par l’association !
Sur inscription. .
Salle du Couvent 31 Rue du Couvent Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@yoga-sigoules.fr
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English : Atelier Réveil Énergétique
L’événement Atelier Réveil Énergétique Eymet a été mis à jour le 2026-09-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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