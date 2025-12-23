Atelier réveil festif et créatif, Lieu d’accueil enfants parents Le Millepatte Vesoul

Atelier réveil festif et créatif

Lieu d’accueil enfants parents Le Millepatte 3 Rue de Barboilloz Vesoul Haute-Saône

Début : 2026-01-07 09:00:00

fin : 2026-01-07 11:30:00

2026-01-07

Thème Galette des rois, pour les enfants jusqu’à 8 ans inclus, accompagnés d’un adulte, venez profitez de ce moment de partage ! Chaque famille apporte une spécialité de sa culture !

De 9h à 10h petit déjeuner

De 10h à 11h30 décoration de couronnes et lecture d’albums

Gratuit et sans inscription .

Lieu d’accueil enfants parents Le Millepatte 3 Rue de Barboilloz Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 91 95 47

