Atelier réveil festif et créatif, Lieu d’accueil enfants parents Le Millepatte Vesoul

Atelier réveil festif et créatif
Lieu d’accueil enfants parents Le Millepatte 3 Rue de Barboilloz Vesoul Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-07 09:00:00
fin : 2026-01-07 11:30:00
2026-01-07
Thème Galette des rois, pour les enfants jusqu’à 8 ans inclus, accompagnés d’un adulte, venez profitez de ce moment de partage ! Chaque famille apporte une spécialité de sa culture !
De 9h à 10h petit déjeuner
De 10h à 11h30 décoration de couronnes et lecture d’albums
Gratuit et sans inscription .
Lieu d’accueil enfants parents Le Millepatte 3 Rue de Barboilloz Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 91 95 47
