Atelier (R)éveillez les nez dormants | TURFU Festival Le Dôme Caen

Atelier (R)éveillez les nez dormants | TURFU Festival

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 09:30:00

fin : 2026-04-07 12:30:00

Date(s) :

2026-04-07

Dans nos sociétés largement dominées par le visuel et le sonore, l’olfaction reste un sens discret, souvent relégué à l’arrière-plan. Pourtant, les odeurs structurent nos comportements, influencent nos émotions et façonnent notre rapport intime au monde.

Gratuit, inscription obligatoire. Dans nos sociétés largement dominées par le visuel et le sonore, l’olfaction reste un sens discret, souvent relégué à l’arrière-plan. Pourtant, les odeurs structurent nos comportements, influencent nos émotions et façonnent notre rapport intime au monde. Nous savons instinctivement reconnaître ce qui sent bon ou mauvais , mais il nous manque les mots pour décrire finement ce que nous percevons. Cette difficulté n’est pas individuelle elle s’enracine dans un manque d’éducation à la culture olfactive, d’outils partagés et de références communes. Résultat, beaucoup d’entre nous restent muets et muettes lorsqu’il s’agit de nommer ce qui se passe sous leur nez.

Cet atelier invite à explorer cette frontière méconnue du langage et du sentir. À partir d’un tour d’horizon des métiers de l’olfaction — parfumerie, chimie des arômes, œnologie, cuisine, contrôle de la qualité de l’air… — nous découvrirons comment différent·es expert·es décrivent les odeurs, chacun et chacune avec leurs propres référentiels. Nous verrons également comment les chercheur·ses en sciences cognitives, en linguistique ou en psychologie abordent le lien entre perception, mémoire, culture et vocabulaire. Cette mise en perspective permettra de mieux comprendre les obstacles, mais aussi les formidables possibilités qu’offre un travail collectif autour des odeurs.

Les participant·es seront ensuite invité·es à co-créer un outil culturel destiné à mieux partager les perceptions olfactives au quotidien. Il pourra s’agir d’un début de lexique, d’un alphabet, d’une carte sensorielle, d’une échelle, d’un objet, d’un système de catégories… ou d’un format entièrement inédit imaginé ensemble. L’objectif est de concevoir un support simple, intuitif et utilisable dès l’enfance, qui puisse nourrir l’éveil olfactif et créer un référentiel commun.

En contribuant à cet atelier, vous participerez au développement du projet EVOLF, un programme d’éveil olfactif précoce visant à redonner à l’odorat une juste place dans nos apprentissages et nos expériences sensibles. Ensemble, faisons émerger une nouvelle culture du sentir, plus consciente, plus précise et plus partagée.

Intervenante

Maryse Delaunay, enseignante chercheuse au LPCN (Laboratoire de Psychologie de Caen Normandie)

Partenaires

Thimotée Lebrun du Dôme, l’association Nez en Herbe qui vient de sortir le manuel d’éveil olfactif, maîtresse de conférences en sciences de l’éducation et de la formation (Sandra Cadiou, à l’Université Catholique de l’Ouest, Niort), des collègues designers (Mathieu Maldes et Anne-Charlotte Baudequin, en thèse, Université de Toulouse Jean-Jaurès), Valérie Pasmanian (co-créatrice du p’tit sniff)) et l’association ATMONormandie. .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Atelier (R)éveillez les nez dormants | TURFU Festival

In our societies, which are largely dominated by visuals and sounds, olfaction remains a discreet sense, often relegated to the background. Yet odours structure our behaviour, influence our emotions and shape our intimate relationship with the world.

L’événement Atelier (R)éveillez les nez dormants | TURFU Festival Caen a été mis à jour le 2026-03-24 par Calvados Attractivité